Окупанты расстреляли сохранившуюся опору от построенного немцами моста и выдали это за уничтожение «баржи с ВСУ»

Оккупанты выдали опору моста в реке Днепр возле города Каменка-Днепровская за «баржу с украинскими военными» и растреляли ее с вертолета.

Видео поражения распространяют пропагандистские паблики.

«Экипаж российского Ка-52 уничтожил баржу с украинскими солдатами ССО, которые перебрасывали подразделения через Днепр недалеко от Запорожской АЭС. Они планировали атаковать позиции наших военных», - говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Однако на видео можно рассмотреть, что объект, который атакует вражеский вертолет, мало похож на баржу, а больше смахивает на опору моста, которая находится в реке Днепр напротив города Каменка-Днепровская.

Это опора - все, что осталось от моста, который в 1942 году построили немцы. Его разрушили, когда в 1956 году была построена Каховская ГЭС.

Как известно, в канун визита миссии МАГАТЭ оккупанты обстреляли Энергодар, а также сообщили о ликвидации якобы украинских диверсантов, которые намеревались захватить Запорожскую АЭС.