В «Укрэнерго» пообещали, что при всех сценариях отопительного сезона украинцы будут обеспечены электричеством

При всех сценариях прохождения отопительного сезона, которые моделировала НЭК «Укрэнерго», украинские потребители будут обеспечены электричеством. Одним из сценариев было обеспечение украинцев светом на случай отключения Запорожской атомной электростанции.

Об этом во время брифинга заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Укрэнерго» проводило моделирование прохождения осенне-зимнего периода как с ЗАЭС, так и без нее. Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистические, задача прохождения отопительного сезона, обеспечение электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой», - подчеркнул он.

Он добавил, что энергосистема Украины сбалансирована.

«После деоккупации мы очень быстро восстановим всю инфраструктуру, которая обеспечивает выдачу мощности станции, и мы очень быстро увидим ЗАЭС в сети», - заверил Кудрицкий.

Он также напомнил, что компания возобновила надежное питание ЗАЭС из энергосистемы Украины. И ситуация несколько стабилизировалась по сравнению с тем, что было.

Напомним, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре, без света остались Харьковская и Донецкая области.