АО «Николаевгаз» ведет активную подготовку к отопительному сезону

С начала полномасштабного вторжения российских кафиров на территорию Украины, АО «Николаевгаз», работающее под брендом РГК, не приостанавливало свою работу, и даже в условиях активных боевых действий выполняет работы по обеспечению газораспределительных сетей.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ежегодно специалистами разрабатывается комплекс мер, направленных на повышение безопасности и надежности предоставления газоснабжения потребителям.

В этом году подготовка к отопительному сезону проходит в экстремальных условиях, под постоянными обстрелами, но специалисты произвели замену устаревших КДРД. Благодаря комбинированным домовым регуляторам давления высокое или среднее давление превращается в низкое, что является залогом безаварийной работы газовых приборов в жилищах потребителей. Новые регуляторы собственного производства завода RGC Production отвечают европейским стандартам качества. В общей сложности было заменено 374 регулятора согласно плану и были повреждены в результате обстрелов.

– Сейчас мы работаем над заменой еще советских КДРД на новые и современные собственного производства, которые будут служить более 10 лет. Данные регуляторы обеспечивают автоматическую поддержку исходного давления на требуемом уровне и автоматическое отключение подачи газа при аварийных скачках давления. Европейское качество позволяет экономить время на обслуживании таких приборов и является гарантией безопасности в пользовании газовым оборудованием, что особенно актуально в зимний период, – рассказывает главный инженер АО «Николаевгаз» Виктор Коваленко.

Весь комплекс работ производится за счет средств тарифа за распределение природного газа. АО «Николаевгаз» просит поддержать предприятие и уплатить посильную сумму за потребленную услугу.