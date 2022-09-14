«Вы – героические люди»: Президент Зеленский во время визита в Изюм наградил воинов ВСУ

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Офис Президента.

- Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Спасибо за защиту самого главного, что у нас есть – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности, – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский пожелал защитникам и семьям здоровья.

- Вы – героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг, – отметил Президент.

Глава государства также провел совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на оккупированных территориях. Президент заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского – командующего оперативной стратегической группировкой войск «Хортица», которая осуществляет контрнаступательную операцию на Харьковском и Луганском направлениях.