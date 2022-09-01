«Мне нужны только штурмовики. Никто не дает заднюю»: Появилось видео, где «повар путина» Пригожин вербует заключенных россиян

В сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту рф владимиру путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК «Вагнер», лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.
Видео опубликовал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы.
«Мне нужны только штурмовики. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше», - говорит «повар Путина».
По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, - 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. «Условно» максимальный возраст - 50 лет.
Пригожин отметил, что «главный грех - это дезертирство».
«Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться при сдаче в плен, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Тем, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел», - заявил он.
Примечательно, что Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК «Вагнера». Так, он сообщает, что «у него в ЧВК» есть боевые самолеты, РСЗО и танки. Также он упоминает, что после службы в Украине есть опция остаться в ЧВК. Погибших обещают хоронить в их родных городах на аллеях героев или у часовни ЧВК в Горячем Ключе.
Рассказал Пригожин и о первых завербованных заключенных.
«Первые заключенные, которые воевали со мной, - это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭЦ. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив, зашли в окопы противника, вырезали его ножами, трое погибших, семеро раненых. Среди погибших одному было 52 года, из них отсижена тридцатка, погиб геройски», - утверждает Пригожин.