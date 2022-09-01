«Мне нужны только штурмовики. Никто не дает заднюю»: Появилось видео, где «повар путина» Пригожин вербует заключенных россиян

В сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту рф владимиру путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК «Вагнер», лично вербует российских заключенных для войны с Украиной.

На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы.

«Мне нужны только штурмовики. Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше», - говорит «повар Путина».

По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, - 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. «Условно» максимальный возраст - 50 лет.

Пригожин отметил, что «главный грех - это дезертирство».