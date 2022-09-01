Из-за аварии водопроводной сети и ремонтных работ несколько районов Николаева временно будут без воды

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15.09.2022 10:29

В четверг, 15 сентября, на водопроводной сети в Центральном районе произошла авария, поэтому в некоторых домах было приостановлено водоснабжение.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Водоснабжения не будет в домах, которые расположены:

- по улице 6-я Слободская от проспекта Центрального до улицы Чкалова;
- по улице Чкалова от 6-й до 5-й Слободской;
- по улице пятая Слободская от улицы Чкалова до проспекта Центрального.

Также специалисты ЖЭКа будут проводит ремонт внутридомовых сетей по адресу:

- улица Потемкинская, 129а, 131б.

- улица Космонавтов 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152;
- улицы Новобугская 120, 128;
- улицы Квитневая 4а.

    Фотофакт