«У них армия значительно сильнее»: Оккупант признает силу ВСУ на Харьковщине

Российский военный в телефонном разговоре рассказал про ситуацию возле Купянска, Харьковской области.

Об этом сообщает перехват, опубликованный ГУР.

- Че там, как у вас?

- Да ниче.

- У меня кстати, есть для тебя хорошая новость, теперь вы можете наступать в любом направлении - вы в окружении! Они сегодня в Купянске, подошли к Купянску, к этому водохранилищу, но ничего не изменилось. Вроде бы показывают мост взорвали в Купянске, но это значит основная часть, где папа живет Надькин, они теперь на противоположной стороне. Я думаю, туда столько народу пригнали, что вас-то точно не отдадут. Так что можете не переживать сейчас, им не до вас будет, они постараются, чтобы вы сами свалили и на марше где-то уже прижать. Так не будут, я думаю, лезть на рожон, терять людей.

- Пипец, я не знаю, как это назвать.

- Куда люди вообще смотрят.

- Ну видишь, все в основном здесь пытаются в тылу отсидится, заниматься, как говорится, не пыльной работой, получать такие же деньги, как люди которые на передке воюют.

- Ну а че, вот у нас чуть сильнее становится армия, с каждым там днем, чуть сильнее, в начале даже слабее. А них значительно сильнее, рано или поздно эти же прямые пересекутся.