«Полный вагон пассажиров»: УЗ возобновила рейсы в освобожденную Балаклею

«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.
Об этом сообщается в Telegram УЗ.
«Первый рейс в Балаклею - и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь», - говорится в сообщении компании.
Рейс Харьков - Балаклея - Харьков будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером:
- №6403/6402 – отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Балаклею в 08:55; отправление из Балаклеи в 9:15, прибытие в Харьков в 11:10;
- №6407/6404 – отправление из Харькова в 15:00, прибытие в Балаклею в 17:40; отправление из Балаклеи в 18:00, прибытие в Харьков в 19:55.
Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.
Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн. Билеты можно приобрести в кассах и проводниках во время путешествия.