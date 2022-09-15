«Полный вагон пассажиров»: УЗ возобновила рейсы в освобожденную Балаклею

«Укрзалізниця» возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.

Об этом сообщается в Telegram УЗ.

«Первый рейс в Балаклею - и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь», - говорится в сообщении компании.

Рейс Харьков - Балаклея - Харьков будет курсировать дважды в сутки - утром и вечером:

- №6403/6402 – отправление из Харькова в 07:00, прибытие в Балаклею в 08:55; отправление из Балаклеи в 9:15, прибытие в Харьков в 11:10;

- №6407/6404 – отправление из Харькова в 15:00, прибытие в Балаклею в 17:40; отправление из Балаклеи в 18:00, прибытие в Харьков в 19:55.

Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость проезда из Харькова в Балаклею - 29 грн. Билеты можно приобрести в кассах и проводниках во время путешествия.