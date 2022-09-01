В россии не признают паспорта, выданные на территории ЛДНР - их владельцев не пропускают через границу

Оказалось, что российская федерация не признает собственные паспорта, выданные на территории «ЛДНР».

Об этом сообщает ГУР МОУ.

После наступления украинских Сил Обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. Отмечается недовольство ходом проведения так называемой «специальной операции» и действиями российского правительства. Царствует мнение, что россия сдает интересы «республик».

Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории россии. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из «лднр» по такому паспорту, на российской границе объясняют, что «вы никто и зовут вас никак», - говорится в сообщении.

Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) с рф распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов «сво». После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений из россии. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым «добровольческим батальонам». Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Напомним, в москве ФСБ ищет украинцев для обвинения в «терактах», – разведка.