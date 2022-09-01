Для николаевцев открыта очередь на октябрь для оформления паспортов в Одессе

Жителям Николаева открыли очередь на оформление паспортов на октябрь.

Об этом сообщил директор Департамента предоставления админуслуг Владислав Белан.

«Николаевцы! Открыта очередь на октябрь! Все желающие оформить паспорт обращайтесь по указанному телефону и адресу. Напоминаю, прием осуществляется с 9 до 14 часов в день, кроме выходных», - написал он.

Для того, чтобы записаться и получить консультацию, обратиться надо по адресу: проспект Богоявленский, 1.

Отметим, что речь идет об оформлении паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в городе ОДЕССА (проспект Добровольского, 106).

Ранее сообщалось, что с 1 августа николаевцы могут оформить паспорта в отдельной очереди в Одессе.