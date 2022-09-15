Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

В четверг, 15 сентября, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в украинскую столицу.

Об этом она сообщила в Твиттере.

«В Киеве – во время моего третьего визита с начала войны россии. Столько всего изменилось. Сейчас Украина является кандидатом в ЕС», – написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что сегодня планирует обсудить с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем пути дальнейшего сближения экономик и людей, пока Украина приближается к вступлению в Евросоюз.

Напомним, как Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к единому рынку ЕС и зоне свободного роуминга.