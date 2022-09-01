В сети опубликовали фото освобожденного Изюма: брошенная российская техника и блокпост, где создавали «черные списки» украинцев

Покидая Изюм, Харьковской области, оккупанты оставили после себя военную технику, детские игрушки и рашистскую символику, а также блокпост, где россияне собирали информацию и украинцах.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Среди обнаруженного были: остатки советских форм вперемешку с консервами и куклой-неваляйкой, разобранные и промаркированные буквой Z автомобили.

Также опубликовали фото российского блокпоста, на котором оккупанты задерживали и проверяли проукраински настроенных местных жителей.

Российские военные составляли списки нелояльных жителей временно оккупированных территорий – захватчики контролировали их передвижение, задерживали и не выпускали на подконтрольную Украине территорию.

«Черные списки» оккупанты хранили, в частности, на блокпостах – один из таких увидел в уволенном Изюме корреспондент Центра стратегических коммуникаций» , - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты разрушили Изюм на 80%, погибли почти 1 тысяча мирных жителей.