Впервые с начала войны со Львова вылетел пассажирский самолет

Иллюстрация. Во вторник, 13 сентября, коммерческий самолет компании Wizzair, который с начала войны находился во Львове, вылетел из львовского аэропорта в Катовице.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сервис отслеживания самолетов Flightradar24.

«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», - сказал директор коммуникаций Flightradar24 Ян Петченик.

По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник. Однако, точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей.

«Вероятно, из соображений безопасности», - сказал Петченик.

Несмотря на то что Airbus A320 зарегистрирован на Wizz Air, Петченик не смог подтвердить, управляет ли перевозчик им.

Напомним, как министр Кубраков заявил, что если будет гарантирована безопасность, то первым откроют Львовский аэропорт.