Николаевская сеть магазинов бытовой химии «Промтовары» приглашает на открытие своего магазина в Одессе

Добрый вечер, мы из Николаева. Нынешнее нелегкое время вносит коррективы в нашу жизнь, однако мир на этом не останавливается, и наша сеть продолжает развиваться, несмотря ни на что. С первого дня мы помогали ВСУ, и продолжаем это делать и сейчас. Много лет мы работаем в городе Николаев под названием «Промтовары», и наконец пора нам открыться в Одессе, но уже под обновленным названием.

16 сентября мы официально открываем двери оптового магазина «ХозМаркет».

В честь открытия на каждую покупку от 1000 гривен вы получите шампанское в подарок.

Наши преимущества: оптовые цены при покупке от 1000 грн в одном чеке, низкие цены, широкий ассортимент бытовой химии, средств гигиены, товаров для дома и другое. В нашем магазине вы найдете все, что нужно для дома, ресторана, магазина. Формат магазина – оптово-розничный.

Следует добавить, что по промокоду «Преступности.НЕТ» вы получите оптовые цены на любую сумму покупки. Акция действует до 16 октября 2022 включительно.

Итак, ждем вас, по адресу: г. Одесса (Лиманка), проспект Небесной Сотни 107, ТЦ Гуливар (напротив оптового рынка «Черноморский»).

График работы в Одессе: Пн-сб с 9:00 до 17:00, Вс- выходной.

Также наши магазины «Промтовары» продолжают работать в городе Николаев, по адресам:

– ул. Авангардная, 2а (временно вход только с территории базы «Хозтовары»); Пн-сб с 8:00 до 13:00, Вс – выходной

– ул. Чкалова, 13 (напротив автостанция «Дачная»). Вт-Вс с 8:30 до 13:00, понедельник - выходной

Ждем вас! Все будет Украина!

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