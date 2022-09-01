ГБР начало расследование из-за ДТП с автомобилем Зеленского

Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

«Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения», - говорится в сообщении.

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Результаты расследования пообещали огласить позже.

Как известно, в Киеве автомобиль с Президентом Зеленским попал в ДТП. Пострадал водитель легковушки, который врезался в автомобиль Президента. Медики, сопровождающие главу государства, оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Известно, что серьезных повреждений у Зеленского не обнаружено.

Позже в сети опубликовали видео, как медики оказывают первую помощь водителю, автомобиль которого врезался в кортеж Зеленского.