Латвия начала строительство стены на границе с Беларусью

Правительство Латвии, по примеру соседних Польши и Литвы, решило укрепить границу с Беларусью 173-километровым забором.

Об этом сообщает Delfi.

Забор будет высотой почти в четыре метра. Все 174 км ограждения планируют закончить к 2024 году. Его возведение будет происходить в три этапа. В настоящее время строители проложили первые несколько километров.

Этот забор предназначен для предотвращения нелегального проникновения в ЕС мигрантов с Ближнего востока, пытающихся попасть в Евросоюз через Беларусь. Поверх забора будет натянута колючая проволока.

В Латвии отмечают, что в последнее время поток нелегальной миграции спал. В августе было зарегистрировано 300 попыток незаконного пересечения границы, в сентябре – 150.