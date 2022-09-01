Контрнаступление ВСУ на Харьковщине нанесло вражеским войскам наибольшее поражение со времен Второй мировой, – эксперт

Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил, что Украина провела в Харьковской области одну из самых больших контратак в современной истории. Более того, для русской оккупационной армии это стало самым большим поражением со времен Второй мировой войны.

Об этом Бронк рассказал Daily Mail.

Вооруженные силы Украины теперь пытаются удержать свой импульс на поле боя, в то время как у диктатора Владимира Путина нет адекватных вариантов реагирования.

По словам военного эксперта, российские войска начнут массово сдаваться и надеяться, что поворотный момент в войне наконец-то наступил. В то же время, в Кремле намерены искать варианты ответить на свое крупнейшее военное поражение в Украине с тех пор, как рф отступила из районов вблизи Киева после неудачной попытки захватить столицу.

Бронк намекнул, что поражение российской армии в Харьковской области станет не последним в этом году.

«Это было одно из самых успешных контрнаступлений, которые мы видели в современной истории с точки зрения территории, завоеванной при заданной скорости продвижения. Украина заманила россию, чтобы она согласилась на бой на истощение в очень невыгодном в военном отношении положении. Теперь России будет трудно избежать новых бед до зимы», – рассказал Джастин Бронк.

Напомним, что ранее Данилов сравнил потери ВСУ и оккупантов во время контрнаступления на Харьковщине.