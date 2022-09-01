«На 15 человек 5 танков выехало укропских и человек 100 пехоты»: Оккупант рассказал про то, как они попали в окружение ВСУ

Российский военный рассказывает про недавнее окружение их украинскими военными.

Об этом сообщает ГУР.

- Ничего не говорят, когда повезут вас? - Ну, сейчас будут собирать всех, кто увольняется, ну у кого контракт кончится, у нас 6 человек таких. Когда это соберут нас и когда увезут домой - я не знаю. - Я звонил, короче, в министерство обороны, на горячую линию. Мне там полковник сказал, что у нас еще есть люди, которые с мая без контракта там до сих пор.

Оккупант сказал, что заболел, потому что с 1 сентября пошло похолодание, а правительство не обеспечило армию теплыми вещами, поэтому они решили заходить в дома мирных жителей за теплыми вещами.

- Так вас че не одевают что-ли?

- Так у меня вся одежда осталась. Мы же в окружении были - 15 человек бл*, 5 танков выехало укропских и человек 100 пехоты. Нас окружили, короче, и мы двое суток там держались. А так я сейчас по гражданке хожу тут: штанишки нашел, кофточку-флис набрал.

- Это вы че, в деревне мародерите что-ли?

- Конечно! А че делать-то?

- Слышь, а спиннинги то все, п*здец, да, потерялись?

- Да, они в танке остались.

- А танк че?

- А танк бросили. У меня еще там ножи немецкие остались, бельгийские. Всё, короче, осталось.

- Да х*й с ними, Сань.

- Да конечно. Та поверь, там ж*па была та еще.

- Ясно. То есть, как в кино, да?

- Так они бл*, козлы, прям по центральной дороге 4 танка такие - новые 72-ки, польские наверное, прям ни царапинки, едут. Танк ехал 50 метров от меня. И он такой поворачивает пушку на тебя и давай вплоть дом еб*ть.

- Ах*еть.