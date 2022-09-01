Президент Зеленский поблагодарил спасателей и коммунальщиков, которые ликвидируют последствия обстрелов Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, коммунальщиков, полицию и местные власти, которые ликвидируют последствия российских обстрелов в Николаеве и других городах.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

- Хочу сегодня поблагодарить всех представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, коммунальных служб, строителей, работников полиции, военных, представителей местной власти, представителей бизнеса – каждого и каждую, кто привлечен к ликвидации последствий российского ракетного террора, кто помогает пострадавшим от ударов. В Кривом Роге и Кировоградской области, Харькове и Запорожье, Николаеве и Донбассе – во всех городах и громадах, над которыми россия издевается с помощью своих ракет.