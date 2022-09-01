На росТВ продолжают распространять фейки – фильм 1899 года выдали за видео с Елизаветой II, где она якобы бросает еду африканским детям на землю

В эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1» показали видео, на котором якобы королева Британии Елизавета II в молодости бросает африканским детям еду прямо на землю, а они ее подбирают. На самом деле пропагандисты соврали, показав работу французского кинорежиссера Франсуа Вейра 1899 года — то есть картина была снята за 27 лет до рождения королевы.

Об этом сообщает The Insider.

Также видео распространяли в Facebook и Twitter, подписывая его как кадры с Елизаветой II, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что это фейк.

На сайте Catalog Lumière опубликован кадр из снятого Вейером материала в протекторате Аннам в период французской колонизации Индокитая (ныне территория Вьетнама). На кадрах показано, как две женщины (жена и дочь генерал-губернатора Поля Думера, который затем занял пост президента Франции 1931 г.–1932 г.) бросают деньги местным детям.

Пропагандистка Ольга Скабеева в передаче решила рассказать россиянам, что на кадрах якобы Елизавета II в молодости. По ее словам, африканцы «не станут оплакивать» смерть королевы, потому что для них это «напоминание об угнетении и о рабстве».

- Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животным в зоопарке. Данное видео олицетворяет собой отношение Запада, в частности, англосаксов, ко всем в мире, кроме себя, — комментирует пропагандистка, пока в студии показывают фильм, снятый за десятилетия до рождения королевы.

Напомним, ранее журналисты разоблачили ложь российских пропагандистов по делу убийства Дарьи Дугиной.