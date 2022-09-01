Оккупант с Херсонского направления рассказал про актуальную ситуацию на фронте и планирование псевдореферендумов

Российский военный с Херсонского направления обговаривает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает почему они теряют захваченные территории.
Об это свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.
- У нас какой-то п*здец в новостях. Типа отбили, по ходу, Изюм.
- Да, это я слышал.
- Так а че там за п*здец? Вроде ж нормаль все было у нас, а теперь какая-то х*йня.
- Ну мы одну деревню про*бали, одну сами отдали - пока что так у нас.
- А сами вы где сейчас?
- В очке.
- И девки все с утра у нас начинают эти новости скидывать. Говорят: «Че х*йня? Наша бл* погибали и опять назад отходим».
- Ну, все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все заходили, когда вышли - отжали обратно. На Изюм заходили - отбили. С изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят.
- Вот я вообще эту х*йню не понимаю.
- Я х*р знает, че у них. Ты что-нибудь слышала про референдум, он существует вообще, нет?
- Какой-то там п*здюк сказал что было бы клёво, если бы 4 ноября в день единства.
- Да они еб*нутые нах*й.
- П*здец, вообще них*я не понимаю, что происходит.
- Да мы сами тут в ах*е сидим.