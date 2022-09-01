Оккупант с Херсонского направления рассказал про актуальную ситуацию на фронте и планирование псевдореферендумов

Российский военный с Херсонского направления обговаривает с девушкой последние изменения на линии фронта и не понимает почему они теряют захваченные территории.

Об это свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- У нас какой-то п*здец в новостях. Типа отбили, по ходу, Изюм.

- Да, это я слышал.

- Так а че там за п*здец? Вроде ж нормаль все было у нас, а теперь какая-то х*йня.

- Ну мы одну деревню про*бали, одну сами отдали - пока что так у нас.

- А сами вы где сейчас?

- В очке.

- И девки все с утра у нас начинают эти новости скидывать. Говорят: «Че х*йня? Наша бл* погибали и опять назад отходим».

- Ну, все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все заходили, когда вышли - отжали обратно. На Изюм заходили - отбили. С изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят.

- Вот я вообще эту х*йню не понимаю.

- Я х*р знает, че у них. Ты что-нибудь слышала про референдум, он существует вообще, нет?

- Какой-то там п*здюк сказал что было бы клёво, если бы 4 ноября в день единства.

- Да они еб*нутые нах*й.

- П*здец, вообще них*я не понимаю, что происходит.

- Да мы сами тут в ах*е сидим.