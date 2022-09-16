Европарламент требует трибунал за фильтрационные лагеря оккупантов и незаконное усыновление украинцев

Европейский парламент проголосовал за введение санкций против всех ответственных за депортацию граждан Украины в рф и принудительное усыновление украинских детей, а также против устроителей фильтрационных лагерей.

Как сообщает DW, об этом сказано в принятой 5 сентября резолюции.

Резолюция призывает Еврокомиссию и страны ЕС содействовать созданию специального трибунала по расследованию преступлений россии в отношении граждан Украины.

Евродепутаты продемонстрировали понимание того, что путем депортации и насильственных усыновлений россия «явно стремится изменить демографический состав Украины».

Ранее, Президент Зеленский заявил, что оккупанты депортировали в рф 2 миллиона украинцев.

«путин и его режим воруют украинских детей, они стремятся уничтожить украинскую идентичность и украинскую нацию», -заявил во время дебатов один из авторов резолюции депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Кроме того, Европарламент форсирует создание Евросоюзом «Пакета защиты детей». Этот механизм должен обеспечить спасающимся от войны в Украине детям и молодым людям срочную помощь, содействие в воссоединении семьи и долгосрочную реабилитационную поддержку.

«Мы будем идти по следам этих детей и не остановимся, пока они не вернутся», — пообещала евродепутат от Чехии Микаэла Шойдрова.

Согласно сообщениям украинских властей, россия депортировала из Украины 7 тысяч детей, из них 51 вернулся на Родину.

«Российские власти намеренно разлучают украинских детей с родителями, похищают их из детских домов, других учреждений, больниц Эти действия носят систематический и массовый характер и включают преступное уничтожение документов депортированных», — говорится в резолюции Европарламента.

Напомним, что ранее в Украине запустили портал розыска несовершеннолетних «Дети войны»