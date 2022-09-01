Оккупанты на Херсонщине не могут обеспечить себя водой, поэтому убегают через Днепр на краденных лодках, - ГУР

Подразделения из россии, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды, поэтому вынуждены бежать.

Об этом сообщает ГУР.

В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из россии, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. А местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением.

Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.

Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Также вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных солдатов по 10-20 человек.

«Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на вольные хлеба», - уточнили в сообщении.

Оккупанты вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.

Напомним, как военный рф рассказал другу про тяжелое положение на фронте, а подкрепление не может к ним добраться: «Есть связь, но скоро кончится, воды и еды нет».