В Горловке из-за «мобилизации» в оккупационную армию почти не осталось мужчин

Военкоматом временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена ​​задача «мобилизовать» 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ и АЗС.

Об этом сообщает ГУР.

Оккупанты не не могут набрать достаточное количество людей под «мобилизацию» из-за неудачных предыдущих «призывных кампаний» и бегства большого количества мужчин из города

В ГУР считают, что это привело к тому, что на сегодняшний день в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди.

Мужчины из Горловки, ранее «мобилизованные» в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя поступающая от них информация: российские командиры угрожали всех «отказников» отправить на передовую без оружия.

Напомним, что вместе с этим оккупанты на Херсонщине не могут обеспечить себя водой, поэтому убегают через Днепр на краденных лодках.