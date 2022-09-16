Работать вопреки войне: ГК «Прометей» продолжает релокацию сотрудников в более безопасные регионы

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину работа Группы Компаний «Прометей» была переведена «на военные рельсы»: усилена охрана активов, большинство сотрудников перемещены в безопасные регионы с учетом текущей ситуации. В данный момент в рамках программы поддержки и мотивации персонала, компания продолжает релокацию сотрудников, приоритетом которой является безопасность трудового коллектива и обеспечения бесперебойной работы ГК «Прометей» для сохранения рабочих мест и выплаты заработной платы.

«Мы понимаем насколько важным остается фактор безопасности, но наряду с этим каждый член нашей команды отдает себе отчет в необходимости продолжать работать. Вместе с этим, одной из главных задач, которая стоит перед руководством компании является контроль рисков, связанных с пребыванием работников в регионах близких к прифронтовым, сохранение рабочих мест своей команды, а также создание новых.

В связи с этим менеджментом компании было принято решение проводить периодическую релокацию персонала с учетом постоянно меняющейся ситуации на фронте. В ходе «первой волны» часть команды была эвакуирована в Западные регионы Украины. Персонал с ряда элеваторных комплексов вместе с семьями Компания обеспечила всеми условиями для проживания в Николаеве. Позже, по мере ухудшения ситуации в городе в несколько этапов была проедена эвакуация главного офиса почти в полном составе», - подчеркнула пресс-служба компании «Прометей».

Отмечается что все сотрудники, желающие выехать из прифронтовых областей, на данный момент перевезены компанией в более безопасные регионы в пределах Украины. С этой целью были расширены киевский, одесский, полтавский и кировоградский филиалы компании.

«Группа Компаний «Прометей» - это в первую очередь люди, которые являются для меня ключевой ценностью. Когда пришло время принимать решение (об эвакуации), мне было сложно, с одной стороны я понимал, что времени на раздумья нет и нужно действовать максимально оперативно. С другой стороны, мне необходимо было убедить всех ехать. Это оказалось сложнее всего.

Благодаря тому, что моя команда доверилась мне, мы быстро переключились и начали работу уже в новом офисе. Мы оперативно перешли на военный режим и смирились с нынешними реалиями.

Спустя время, шок и страх покинул людей, и те, кто были против, сейчас высоко ценят участие компании в их жизнях и благодарны за принятое руководством решение», - подчеркнул глава Набсовета Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.

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