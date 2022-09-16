россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека

россия официально перестала быть высокой договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Европейский суд по правам человека уточнил, что это произошло в соответствии с резолюцией о прекращении членства рф в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 года и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства рф в Совете Европы, принятой пленумом суда 22 марта 2022 года.

Суд по-прежнему компетентен рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации в связи с ее действиями или бездействием, при условии, что они были поданы до 16 сентября.

Против россии в суд было направлено 17450 жалоб - они находятся на рассмотрении.

Напомним, что ранее ряд стран ЕС больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.