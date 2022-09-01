Эстония забрала вид на жительство у россиянина, который оскорбил украинок за то, что они говорили на родном языке

Россиянина, который на пляже Пирита в Таллине оскорблял говорящих на украинском языке беженок, лишили постоянного вида на жительство.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на ERR.

Руководитель службы миграционного надзора Департамента полиции и пограничной охраны Райнис Синикас сообщил, что долгосрочное разрешение на проживание мужчины, родившегося в Эстонии и имеющего российское гражданство, было аннулировано.

– На прошлой неделе инициатор конфликта, произошедшего на пляже Пирита летом этого года, получил сообщение о том, что его лишают долгосрочного вида на жительство. Он имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней, – сказал Синикас.

Нарушитель может получить временный вид на жительство, чтобы иметь право оставаться в Эстонии.

- Если в течение следующих пяти лет за ним не будет замечено никаких правонарушений, он сможет подать заявление на постоянный вид, как это предусмотрено стандартной процедурой, - уточнил Синикас.

Конфликт между местным россиянином и украинскими девушками произошел в июле. На видео, выставленном в сеть одной из беженок, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно. По словам девушек, суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить «нормально», то есть на русском языке.