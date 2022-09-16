10 тысяч заявок на продукты, тысяча заявок на лекарства и многое другое: В «МрійДій» рассказали о результатах своей работы в августе

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» рассказали о результатах своей работы в августе.

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В объединении рассказали, что в течение августа выполнили:

- 10209 заявок на продукты;

- 1075 заявок на лекарства;

- 465 заявок на детское;

- 9 бейби-боксов;

- 11 маскировочных сеток.

Всего выдано за месяц 79 605 единиц гуманитарной помощи.

В августе «МрійДій» передали воинам ВСУ еще три автомобиля. Общее количество автомобилей, которые объединение уже передало ВСУ и больницам – 14.

Завершили проект по укомплектованию бомбоубежищ Николаева. Всего нашей командой укомплектовано 72 бомбоубежища и подвалы.