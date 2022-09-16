10 тысяч заявок на продукты, тысяча заявок на лекарства и многое другое: В «МрійДій» рассказали о результатах своей работы в августе

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» рассказали о результатах своей работы в августе.
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В объединении рассказали, что в течение августа выполнили:
- 10209 заявок на продукты;
- 1075 заявок на лекарства;
- 465 заявок на детское;
- 9 бейби-боксов;
- 11 маскировочных сеток.
Всего выдано за месяц 79 605 единиц гуманитарной помощи.
В августе «МрійДій» передали воинам ВСУ еще три автомобиля. Общее количество автомобилей, которые объединение уже передало ВСУ и больницам – 14.
Завершили проект по укомплектованию бомбоубежищ Николаева. Всего нашей командой укомплектовано 72 бомбоубежища и подвалы.
«Многие работы были сделаны и еще больше впереди. Мы не собираемся останавливаться, ведь работы непочатый край. Но результатов, которыми мы каждый раз делимся, не было бы, если бы не ваше доверие и поддержка. Вместе к победе», - говорится в сообщении.