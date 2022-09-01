Оккупант, находясь в «кольце» на Харьковщине, говорит о точных ударах ВСУ по окопам, на которые рф ответить не может

Российский военный на Харьковском направлении рассказывает жене про то, что украинские войска обстреливают позиции как «озверевшие», а их подразделения находятся в окружении.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

По словам оккупанта, украинские военные четко бьют по вражеским позициям, а те не могут ответить, потому что находятся в окружении, а снаряжение закончилось.

- Привет, как дела?

- Да, только поговорили тогда по видеосвязи, пошли в бат, нах*й. Как накрыли еб*ть его в рот, нах*й, еле живые остались. Мы вдвоем шли нах*й. Мне руку посекло. Короче, они еб*шили до первого окопа до самого нах*й. Пока еб*шили по нам - п*зда.

- Они из этих, з автоматов?

- Нет, снарядами.

- Снарядами даже? Них*я.

- И минами, и снарядами тут накидывали. Наши поехали опять все. Попали опять в засаду: 8 человек у*башили наших разведчиков. Подорвали два БТР наших. Оставили нас вообще без БТРов пид*расы.

- Бл*ть что они с*ки там озверели что-ли?

- Вообще ж*па какая-то бл*! Просто вылезли сюда прям. Заставили нас, чтобы от них нас отличать, белыми повязками (обозначиться, - ред.). А они тоже п*дорасы белыми повязками все ушились. Свой, не свой - не поймешь. Как в спину въ*бут.

- Ну, вас говорят, сколько это будет продолжаться вообще?

- Х*й знает, пока не *бнут - я не знаю даже. Нас, не на жизнь, а на смерть сказали здесь стоять нах*й.

- А че ваши, ну наши, не *башат по ним?

- Вообще них*я - то-ли кончилось. Они нас дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти.

- Такая бл* армия нев*бательская бл*.

- Да, ладно тебе, хорош, вообще п*здец. Армия, которая бегут, сдаются? Еб*ть, 140 кусков сдалось сегодня наших. А половина, остальные, сбежали. Знаешь, что самое стремное? Нас с*ка взяли в кольцо. Мы короче не можем отсюда ни выйти , ни выехать, них*я вообще. Нас могут полностью в окружение в их.

- Еб*ть. Ну может вышли, обоср*лись, может им народу не хватило. Бл*, не ожидал такой х*йни. Но сейчас они там уже что-то везут, всю технику. Ну я смотрела то, что прямо колона машин идет, прям огромная.

- Если они так попрут сюда - их тут раз*бут сразу, просто.