Глава Галицыновской пожарной охраны стала лауреатом акции «Герой-спасатель года»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский отметили спасателей и лауреатов Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Президент вручил государственные награды и присвоил специальные звания работникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также были отмечены «Герои-спасатели года» – украинцы, проявившие мужество, героизм и самопожертвование, спасая человеческие жизни в условиях боевых действий во время российского вторжения.

Отряд Галицыновской местной пожарной охраны в Николаевской области, которым руководит лауреат акции Ирина Грачева, обслуживает район выезда, который уже более 200 дней враг обстреливает из разных видов оружия. 9 августа, после масштабной атаки россиян из реактивных систем залпового огня, пожарные отряда ликвидировали большое возгорание, угрожавшее частным жилым домам и хозяйственным постройкам.

Диплом за мужество и решительность получила Леся Бондаренко, которая 25 февраля вместе с соседями и своей 6-месячной дочерью Кирой пыталась выехать из оккупированного врагом села Демидов Киевской области. Вблизи Гостомеля автомобиль, в котором, кроме маленькой Киры, был мальчик и несколько взрослых, расстреляли оккупанты. Погибли все кроме детей и Леси Бондаренко. Несмотря на тяжелое ранение, она успела вытолкнуть малышей и выпрыгнуть из пылающего автомобиля. Женщина потеряла много крови, однако смогла спасти детей.

Награду получил житель Попасной Александр Прокопенко, под постоянными вражескими обстрелами чинивший поврежденные газовые магистрали по всей территории Попаснянской громады. С 22 марта по 29 апреля, когда бомбардировки стали тотальными, Александр Прокопенко вывез около 300 человек в город Бахмут. Впоследствии под обстрелами он доставлял гуманитарную помощь жителям Попасной.

Дипломом лауреата отмечен руководитель отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста города Запорожья Виталий Цыбарев. С первых минут полномасштабного вторжения Виталий вместе с работниками ГСЧС сопровождает эвакуационные колонны из оккупированных Энергодара, Бердянска и Мариуполя. В общей сложности колонна под его руководством эвакуировала на подконтрольную Украине территорию 4585 человек.

За неравнодушие и профессионализм награждена заведующая акушерско-гинекологическим отделением Тростянецкой городской больницы Сумской области Татьяна Сидоренко, которая не покидала пациентов во время российской оккупации города. Роды приходилось принимать в бомбоубежище при свете фонарей и свечей и без достаточного количества воды, ведь все коммуникации были уничтожены в результате вражеских обстрелов.

За решительные и смелые действия диплом лауреата получил старший пожарный одного из подразделений Киева Александр Швец. С 24 февраля по 7 марта он вывез в безопасное место около 60 жителей сел Горенка, Мощун и Пуща-Водица. Во время одной из поездок в Горенку, доставляя продукты питания людям, которые не хотели покидать свои дома, Александр Швец попал под вражеский обстрел и получил ранения.

Награжден также капитан полиции Александр Пенский из Харькова, вытащивший из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате обстрелов врага, 12-летнюю девочку. Позже уже вместе со спасателями, прибывшими на место происшествия, капитан спас из разрушенного дома женщину.