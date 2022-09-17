Раде предлагают разрешить украинцам водить автомобиль с 16 лет

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается лицам, достигшим 16-летнего возраста, разрешить управление транспортными средствами категории B.

Законопроект біл зарегистрирован на сайте Верховной Рады в пятницу, 16 сентября.

Уточняется, что управлять транспортным средстом в 16 лет будет возможно только по письменному нотариально удостоверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителей - если автомобили с автоматической коробкой передач (категории B).

Также в законе прописан механизм ответственности таких водителей.

«В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность за такой вред. А именно, отвечает за причиненный им ущерб самостоятельно на общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного им ущерба, этот вред возмещается его родителями или попечителем, если они не докажут, что ущерб был причинен не по их вине», - говорится в законе.

Как известно, ездить по дорогам общего пользования в Украине можно с 18 лет (кроме мотоциклов и мопедов, которые можно водить с 16 лет).