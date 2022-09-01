В Николаеве до 20:00 будет полностью отсутствовать водоснабжение – произошла авария на водопроводной сети

На водопроводной сети произошла авария, поэтому сейчас технически невозможно делать водозабор из Днепро-Бугского лимана.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

Поэтому сегодня, 17 сентября, ориентировочно до 20 часов, водоснабжение в город будет отсутствовать.

Бригада КП «Николаевводоканал» уже производит ремонт и сделает все возможное, чтобы как можно скорее подать воду в дома горожан.

Напомним, как 29 августа на водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария , поэтому в Николаев не подавалась вода. Однако «Николаевводоканал» быстро ликвидировал аварию на водозаборе.