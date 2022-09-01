«По суше и по морю»: Замазеева показала, как проходит эвакуация жителей временно оккупированной Херсонщины

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева показала, как происходит эвакуация жителей временно оккупированной Херсонской области.

Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«По суше и по морю… Автомобилями-автобусами, катерами и лодками… Именно так, уже не первый месяц, происходит эвакуация наших граждан из временно оккупированной орками Херсонщины. «Светлые дела» – объединяют! Каждый задействованный в непростом эвакуационном процессе – настоящий Герой! Многое рассказывать пока нельзя, но зная наших волонтеров, которые непосредственно этим занимаются, не удивлюсь, если эвакуация будет организована еще и воздухом», - написала Замазеева.