На деоккупированных территориях пенсионеры смогут получить выплаты наличными, - Мининтеграции

Правительство приняло соответствующие законодательные изменения, позволяющие пенсионерам на деоккупированных территориях (ДОТ), которым начисляли пенсию на карточку, получать выплаты наличными.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для получения выплат на руки необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины.

Деньги будут доставляться Укрпочтой.

В настоящее время на деоккупированных территориях Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы.

«Чтобы жители ДОТ - пенсионеры – смогли, наконец, получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество», — говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров одобрил проект Государственного бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.