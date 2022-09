48 команд получат гранты на разработку сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix

Отобраны проекты для участия в Грантовой Программе разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix.

Об этом идет речь на сайте Украинской киноакадемии.

Инициатива призвана помочь украинским художникам в Украине и во всем мире, которые пострадали или были перемещены из-за войны войны, с целью продолжения и развития их работы.

Каждая из 48 команд грантополучателей в составе продюсера и сценариста получит Гранты в размере 15 тысяч долларов на разработку сценария, а также возможность приобщиться к эксклюзивным онлайн сессиям с международными экспертами отрасли.

Оригинальные полнометражные игровые фильмы

«Азовсталь», автор сценария Олег Сенцов, продюсер Денис Иванов

«Антоновка» (рабочее название), автор сценария Екатерина Горностай, продюсер Вика Хоменко

«Вмешательство», автор сценария Евгений Туник, продюсер Алексей Гладушевский

«За Победу!», автор сценария Валентин Васянович, продюсер Ия Мыслицкая

«Золотой лев на Ивана Купала», автор сценария Дария Онищенко, продюсер Филипп Ильенко

«Одесса-Берлин», автор сценария Павел Арье, продюсер Валерий Калмыков

«Особое отношение», автор сценария Антонио Лукич, продюсер Анна Яценко

«Месть», автор сценария Андрей Дончик, продюсер Евгений Дьяченко

«ПТСР», автор сценария Андрей Негрескул, продюсер Максим Асадчий

«Семь возвратов навсегда», автор сценария Ильенко Михаил, продюсер Мирослав Гай

«Тигроловы», автор сценария Анна Бурячкова, продюсер Наталья Либет

«Трагедия», автор сценария Павел Остриков, продюсер Анна Яценко

«Цвет вишни», автор сценария Марыся Никитюк, продюсер Соломия Ильницкая

«Красное на белом», автор сценария Ирина Громозда, продюсер Елена Лавренюк

"Юкрейн is the capital of Great Britain», автор сценария Антонина Ноябрева, продюсер Даниил Каптюх

«Я не помню эту войну», автор сценария Игорь Савиченко, продюсер Соломия Ильницкая