48 команд получат гранты на разработку сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix

Отобраны проекты для участия в Грантовой Программе разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix.

Об этом идет речь на сайте Украинской киноакадемии.

Инициатива призвана помочь украинским художникам в Украине и во всем мире, которые пострадали или были перемещены из-за войны войны, с целью продолжения и развития их работы.

Каждая из 48 команд грантополучателей в составе продюсера и сценариста получит Гранты в размере 15 тысяч долларов на разработку сценария, а также возможность приобщиться к эксклюзивным онлайн сессиям с международными экспертами отрасли.

«К участию в программе было представлено 717 проектов, прошедших технический отбор. Из них 157 составляют документальные проекты, 190 – игровые сериалы и 370 – полнометражные фильмы», - говорится в сообщении.

Оригинальные полнометражные игровые фильмы

«Азовсталь», автор сценария Олег Сенцов, продюсер Денис Иванов «Антоновка» (рабочее название), автор сценария Екатерина Горностай, продюсер Вика Хоменко «Вмешательство», автор сценария Евгений Туник, продюсер Алексей Гладушевский «За Победу!», автор сценария Валентин Васянович, продюсер Ия Мыслицкая «Золотой лев на Ивана Купала», автор сценария Дария Онищенко, продюсер Филипп Ильенко «Одесса-Берлин», автор сценария Павел Арье, продюсер Валерий Калмыков «Особое отношение», автор сценария Антонио Лукич, продюсер Анна Яценко «Месть», автор сценария Андрей Дончик, продюсер Евгений Дьяченко «ПТСР», автор сценария Андрей Негрескул, продюсер Максим Асадчий «Семь возвратов навсегда», автор сценария Ильенко Михаил, продюсер Мирослав Гай «Тигроловы», автор сценария Анна Бурячкова, продюсер Наталья Либет «Трагедия», автор сценария Павел Остриков, продюсер Анна Яценко «Цвет вишни», автор сценария Марыся Никитюк, продюсер Соломия Ильницкая «Красное на белом», автор сценария Ирина Громозда, продюсер Елена Лавренюк "Юкрейн is the capital of Great Britain», автор сценария Антонина Ноябрева, продюсер Даниил Каптюх «Я не помню эту войну», автор сценария Игорь Савиченко, продюсер Соломия Ильницкая

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ СЕРИАЛЫ

«Лишь бы к вечеру», автор сценария Олег Зборовский, продюсер Екатерина Вишневская «Боярка», автор сценария Ольга Гибелинда, продюсер Иванна Хицинская «Она очнулась», автор сценария Евгения Савиченко, продюсер Иванна Дядюра «Ингигерда», автор сценария Дмитрий Капранов, продюсер Олеся Ногина «Мое сердце – сталь», автор сценария Алина Семерякова, продюсер Наталья Стрибук «Мухоловка/Копачи солнца», автор сценария Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк «Непроизнесенное», автор сценария Жанна Озирная, продюсер Дмитрий Суханов «Ольга Киевская», автор сценария Валерий Примост, продюсер Белла Терзи «Поезд из Украины», автор сценария Лилия Молодецкая, продюсер Оксана Задорожная «Проводник», автор сценария Оксана Артеменко, продюсер Елена Яковицкая «Проект без названия», автор сценария Дмитрий Кицай, продюсер Егор Олесов «Революция на граните», автор сценария Базелинский Антон, продюсер Храпко Галина «Струны», автор сценария Хачатур Василян, продюсер Злата Ефименко «Тайна Алчевского», автор сценария Тарас Дронь, продюсер Яковлева Наталия «Тина», автор сценария Аркадий Непиталюк, продюсер Лукьяненко Олеся «Фото топлесс», автор сценария Наталья Блок, продюсер Дмитрий Минзянов

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Любитель», автор сценария Надежда Парфан, продюсер Илья Гладштейн «Беззвездный поход», автор сценария Ирэна Стеценко, продюсер Виталий Шереметьев «Блаженны», автор сценария Андрей Лысецкий, продюсер Геннадий Кофман «Война в Чернобыле», автор сценария Алексей Радинский, продюсер Люба Кнорозок «Гости из Харькова», автор сценария Галина Лавринец, продюсер Александра Братищенко «Дивия», автор сценария Дмитрий Грешко, продюсер Полина Герман «Дни», которые хочется забыть, автор сценария Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный «За кадром», автор сценария Марина Степанская, продюсер Юлия Синькевич «Железный человек (Однажды я хочу видеть, что ты счастлив)», автор сценария Марина Никольчева, продюсер Александра Кравченко «Конец Москвы", автор сценария Максим Бернадский, продюсер Егор Олесов «Перемещенные» (рабочее название), автор сценария Ольга Журба, продюсер Дарья Бассель «Прых, оседающая слоем на поверхности», автор сценария Зоя Лактионова, продюсер Валерия Сочивец «Украина так далеко», автор сценария Дарья Аверченко, продюсер Роман Бондарчук «Фортеця Маріуполь», автор сценария Юлия Гонтарук, продюсер Иванна Хицинская «Фронт», автор сценария Алиса Коваленко, продюсер Валерий Калмыков «Красная зона», автор сценария Ирина Целик, продюсер Дарья Бассель

Проекты оценивала команда ведущих украинских экспертов: Наталья Стрибук (продюсер), Олеся Лукьяненко (креативная продюсер), Сергей Зленко (представитель Украины в Eurimages), Алик Шпилюк (киноэксперт, арт-директор Украинской киноакадемии), Алексей Гладушевский , Сергей Буковский (документалист), Дарья Бассель (продюсер, директор индустрийной платформы Docudays UA), Алина Горлова (режиссер, сценарист) и Геннадий Кофман (продюсер, член Правления и Отборочного Совета Docudays UA).

Осенью грантополучатели приглашаются на онлайн-сессии с ведущими международными экспертами отрасли. Каждое из мероприятий будет посвящено отдельной теме, среди которых эволюция телевизионных жанров, сторителинг в нон-фикшн сериалах, питчинг полнометражного и теле-фильма, а также как создать привлекательных персонажей. Онлайн-сессии будут проводить преподаватель киношколы UCLA Алекс Франклин, сценарист Барбара Нэнс, Netflix International Originals Кристофер Мак, телекритик Давид Бьянкулли, исполнительный продюсер и телевизионный коуч Джо Вулф, а также состоятся две специальные сессии-разговора с создателями Для Сами», режиссерским дуэтом Ваад Аль-Катеб и Эдвардом Уотсом, и с авторами польского сериала от Netflix «Наводнение» (High Water) – Анной Кепинской (продюсерша) и Каспером Байоном (сценарист).

Инициатива поддерживается Netflix Fund for Creative Equity, глобальным фондом, запущенным в начале 2021 года, целью создания больших возможностей для людей из недостаточно представленных или маргинализированных сообществ, чтобы их голоса были услышаны.

Отметим, что Netflix не имеет доступа и не участвовал в какой-либо оценке материалов, представленных к участию в Программе, и не принимает на себя никаких обязательств по проектам, участвующим в Программе.

Справка

Украинская киноакадемия – это украинское объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства. Основана в 2016 году для поддержки и развития современного украинского кино. По состоянию на 2022 год, Украинская киноакадемия насчитывает более 450 кинопрофессионалов. Украинская киноакадемия с 2017 года проводит престижное ежегодное событие - "Золотая Дзига" - национальную кинопремию Украины, которая вручается за профессиональные достижения в развитии украинского кино. Главным символом Национальной кинопремии является статуэтка «Золотая Дзига», символизирующая стремительное и непрерывное развитие украинского кино.

Netflix – мировой лидер среди сервисов для трансляции развлекательного контента. Уже 221 миллион пользователей с платными подписками в более чем 190 странах смотрят телесериалы, документалистику и художественные фильмы, а также загружают игры разных жанров на разных языках. Подписчики могут смотреть видео без ограничений в любом месте, в любое время и на любом устройстве с подключением к Интернету. Начать, приостановить и продлить просмотр можно когда угодно – и все это без рекламы и обязательств.