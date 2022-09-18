Королева-консорт Камилла появилась на публике с брошью, которую носили Елизавета II и принцесса Диана

Королева-консорт Камилла отдала честь народу Уэльсу, надев точную копию алмазной броши в виде лука-порея своей покойной свекрови Елизаветы II.

Об этом сообщает Daily Mail .

Камилла сопровождала короля Чарльз III в его первой поездке в Уэльс с тех пор, как он занял престол после смерти матери. 73-летний

Чарльз встретился с политиками и официальными лицами в Кардиффе в рамках своего первого путешествия в статусе короля.

Королева-консорт и король посетили службу в соборе Лландафф.

Оригинальная брошь в виде лука-порея была подарена Ее Величеству королю Елизавете II валлийскими гвардейцами в 1960 году, а в последний раз покойный монарх появлялась на публике с этим украшением во время Trooping the Colour в 2020 году. Диана, принцесса Уэльская, также имела копию брошь, которую она носила на мероприятиях, связанных с участием валлийской гвардии.