«Топчу русню»: Надпись на носках директора Центра стратегических коммуникаций НАТО стали предметом обсуждений

Носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса стали предметом восторженных обсуждений в сети. В его гардеробе появилась пара носков с надписью «Топчу русню».

В носках, которые привлекли внимание, Сартс пришел на конференцию «Независимость информации». Она проходила в Варшаве (Польша) в Академическом центре стратегических коммуникаций 16 сентября. Фото с мероприятия, где приняли участие и украинские военнослужащие, появилось в Twitter.

Носки с патриотической надписью цвета хаки создал бренд Dodo Socks совместно с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады ТрО. 50% суммы продаж из каждой пары отправляли на ВСУ.

На сайте Dodo Socks цена за такую пару – $6 (220 гривен).

Янис Сартс сидел на кресле, закинув ногу на ногу, поэтому его штаны немного поднялись и надпись на носках можно было легко разглядеть. Украинцы начали с восторгом комментировать носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО.