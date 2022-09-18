Бывшая девушка Маска продала его студенческие фото и вещи более чем на 165 тысяч долларов

Дженнифер Гвинн – девушка Илона Маска, с которой миллиардер встречался в студенческие годы, – продала на аукционе фото и другие вещи предпринимателя более чем на 165 тысяч долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

Среди вещей были бусы из 14-каратного золота с маленьким зеленым изумрудом, проданным за $51 008.

Подписанная Маском поздравительная открытка, в которой он назвал Дженнифер Гвинн Бу-Бу, была продана за $16 643.

Гвин также продавала фотографии Маска.

Женщина рассказала, что продала вещи Маска, чтобы оплатить обучение своего пасынка в колледже.

Дженнифер Гвинн и Илон Маск встречались в 1994-1995 годах во время учебы в Пенсильванском университете. Они развелись, когда Маск закончил учебу и переехал в Калифорнию.

Как известно, SpaceX Илона Маска почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для украинцев.