Приблизительно 15% украинцев вообще перестали ездить на собственном автомобиле после начала войны

После начала войны, развязанной в феврале Российской Федерацией, примерно 15% украинцев вообще перестали ездить на собственном автомобиле. Главная причина – резкий рост цены на топливо.

Об этом говорится в исследовании проекта YOU страна.

Опрос показал, что примерно 65% автомобилистов стали реже пользоваться личным транспортом, 15 % полностью отказались от авто, у 19% респондентов ничего не изменилось, а 12% даже чаще стали ездить на автомобиле .

Главная причина, по которой украинские автомобилисты отказались от своего транспорта, – стремительный рост стоимости топлива. Это повлияло на 77% участников опроса. Среди других причин – проблемы с покупкой горючего (41%), отсутствие причин пользоваться собственным автомобилем (39%). У 1% опрошенных жителей страны авто сломалось.