Из Черноморска вышло судно с 30 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии

Из порта Черноморска по «зерновому коридору» вышло очередное судно с 30 тысячами тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Об этом сообщает в Теlegram Одесская ОВА.

«Сегодня очередное судно с продовольствием вышло из портов Большой Одессы в рамках «зерновой инициативы». Балкер «IKARIA ANGEL», зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, под флагом Панамы с 30 тысячами тонн пшеницы, отправился утром из порта Черноморска в порт в Джибуте, через который поступают гуманитарные грузы в африканские регионы», - сказано в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, это зерно предназначено для Эфиопии, ощущающей продовольственную опасность после четырех лет засухи.

«Часть населения Эфиопии, согласно заключениям ООН, в данный момент находится на грани продовольственной катастрофы. В рамках Программы ООН будет дополнительно закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие от нехватки продовольствия», - добавил Кубраков.

Напомним, что из украинских портов в рамках «Зернового соглашения» уже вывезено почти 1,5 миллиона тонн украинского зерна.