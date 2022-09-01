Магазины H&M в Беларуси откроются 19 сентября, но только, чтобы распродать остатки. Компания приняла решение уйти с белорусского рынка.

Об этом Onliner.by рассказали в пресс-службе шведской сети.

Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются, но не надолго — компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси.

— Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени, — сказали в пресс-службе.

Будут ли скидки, чтобы распродать оставшееся, станет понятно в этот понедельник.

Напомним, H&M Group закрыла свои магазины в России со 2 марта в ответ на российскую агрессию против Украины.

Тогда же приостановили свою работу магазины сети в Беларуси. В нашей стране их было три: два в Минске и один в Гродно. Ранее сообщалось, что магазины сети откроются в Беларуси в августе, но этого так и не произошло.