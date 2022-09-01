В Кабмине озвучили реальную численность населения Украины

В Украине по состоянию на 1 января 2022 года численность населения составила 34,5 млн. человек без учета населения на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пояснительной записке к законопроекту о государственном бюджете на 2023 год (№8000) со ссылкой на данные Государственной службы статистики, пишет «Апостроф».

В то же время, с начала полномасштабной российско-украинской войны из Украины эвакуировались около 12 млн человек, часть из которых уже вернулась.

«По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составляло 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек», – говорится в записке.

Государственная служба статистики ранее называла существенно более высокие показатели численности населения Украины, поскольку включала в них население на оккупированных с 2014 года территориях Донецкой и Луганской областей. По оценкам ведомства, в начале 2022 года в Украине проживало 41,2 млн человек.