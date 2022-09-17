ВОЗ обновила рекомендации по лечению COVID-19: предлагает отменить 2 препарата

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела рекомендации по лечению COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

Как отметили, ВОЗ больше не рекомендует использовать два вида терапии на основе антител.

Речь идет о препаратах Сотровимаб и Казиривимаб/имдевимаб.

Напомним, что эти два средства были одними из первых лекарств, которые применяли в лечении COVID-19.

Однако они уже стали устаревшими.

Свои рекомендации ВОЗ изменила после лабораторных исследований. Они показали ограниченную клиническую эффективность препаратов в борьбе с последними штаммами коронавируса.

Как сообщают в издании, заключение ВОЗ уже поддержали в США, где также не рекомендуют использовать Сотровимаб и Казиривимаб/имдевимаб.

К тому же, Сотровимаб от британской компании GSK и американского партнера Vir Biotechnology недавно имел миллиардные продажи.

В настоящее время он изъят с рынка США Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

При этом оба препарата все еще продолжают рекомендовать для использования в странах ЕС.

Также ВОЗ расширила рекомендации для другого метода терапии – противовирусного препарата Ремдесивир от компании Gilead (GILD.O).

В частности, его теперь использовать пациентам с тяжелым течением COVID-19, а также пациентам с высоким риском госпитализации.