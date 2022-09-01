В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС вновь подключена к энергосети Украины

Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети после того, как в результате обстрелов соединение было разрушено.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

«Украинская Запорожская атомная электростанция снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, поврежденных во время конфликта», - говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.

В организации не уточняется, обстрелы с чьей именно стороны привели к повреждению линий электропередач.

Сообщается, что линия 750 кВ была восстановлена в тот же день, когда украинский Энергоатом сообщил о доставке запчастей для ремонта ЛЭП ЗАЭС, а также дополнительных запасов топлива для аварийных дизель-генераторов станции, которые могут быть использованы в качестве резервного источника питания.

«Несмотря на то, что состояние энергоснабжения ЗАЭС в течение прошлой недели улучшилось, ситуация все еще остается нестабильной, и я инициировал консультации с соответствующими сторонами, направленные на срочное установление зоны ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС», - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом «защиты ее» от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.