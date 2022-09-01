В Украине вывели новый сорт технической конопли – ее можно использовать в производстве пороха, парашютов и даже бронежилетов

Ученые Национальной академии аграрных наук Украины презентовали новый сорт посевной технической конопли «София». Этот сорт универсален по использованию как волокон, так и семян.

Об этом сообщает пресс-служба НААН.

«Специалисты Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины акцентировали внимание на развитии конопли в условиях войны и восстановления государства, особенно использования коноплепродукции для военных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что техническая конопля используется в производстве пороха, не имеющего аналогов в мире.

Кроме того, это высококачественное сырье для канатов и парашютов. Конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготовляют бронежилеты. Также плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, в то же время они легче кевлара.