В Украине вывели новый сорт технической конопли – ее можно использовать в производстве пороха, парашютов и даже бронежилетов

Ученые Национальной академии аграрных наук Украины презентовали новый сорт посевной технической конопли «София». Этот сорт универсален по использованию как волокон, так и семян.
Об этом сообщает пресс-служба НААН.
«Специалисты Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины акцентировали внимание на развитии конопли в условиях войны и восстановления государства, особенно использования коноплепродукции для военных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что техническая конопля используется в производстве пороха, не имеющего аналогов в мире.
Кроме того, это высококачественное сырье для канатов и парашютов. Конопляные волокна ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготовляют бронежилеты. Также плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, в то же время они легче кевлара.
«А еще конопля – это ткань для пошива натуральной, дышащей и практически «вечноживущей» военной одежды, нижнего белья, отлично себя зарекомендовавшая в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены. Кроме того, конопля — это прекрасный эко-материал для строительства и утепления зданий», – рассказали в НААН.