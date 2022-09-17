Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии

Об этом сообщается на ссылке на страницу Greenpeace.

«Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа», - говорится в заявлении.

Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа. « Нужно прекратить финансирование войны! » , - добавили в сообщении.