Активисты Greenpeace помешали разгрузке российского газовоза в Финляндии

Активе экологической организации Greenpeace, 17 сентября, помешали разгрузке российского газовоза в финском порту Торнио.
Об этом сообщается на ссылке на страницу Greenpeace.
«Наша демонстрация против импорта российского газа завершилась. Активисты остановили транспортировку природного газа», - говорится в заявлении.
Greenpeace заявила, что хочет, чтобы правительство Финляндии прекратило импорт российского ископаемого газа.
« Нужно прекратить финансирование войны! » , - добавили в сообщении.
Ранее активисты Greenpeace заблокировали танкер с российской нефтью в Норвегии.
Также активисты Greenpeace заблокировали два танкера с российской нефтью у берегов Дании.