Высшее руководство Польши отпраздновало в субботу открытие нового, хотя и незавершенного канала, что означает, что судам больше не нужно получать разрешение россии на плавание с Балтийского моря в порты Вислинского залива.

Об этом пишет АР, передает УНН.

Мероприятие было посвящено 83-летию со дня советского вторжения в Польшу во время Второй мировой войны и символически продемонстрировало конец влияния Москвы на экономику и развитие региона, граничащего с Калининградским эксклавом России. Правительство Польши заявляет, что водный путь дает Варшаве полный суверенитет в северо-восточном регионе, нуждающийся в инвестициях и экономическом развитии.

«Идея заключалась в том, чтобы открыть этот водный путь и больше не спрашивать разрешения у недружественной страны, власти которой без колебаний атакуют и покоряют других», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он добавил, что инвестиции окупятся за счет увеличения стоимости земли вокруг канала, за счет развития городов и портов в лагуне благодаря увеличению торговли, бизнеса и туризма.

Лидер правой правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что это «начало строительства четвертого крупного порта в Польше (Эльблонг) и новый импульс для развития этой земли», который сократит безработицу, которая является одной из самых высоких и составляет 7,6%.

Качиньский подчеркнул, что строительство канала показывает, что «Польша — действительно независимая, суверенная и сильная нация, имеющая значение».

Дополнение

Канал, строительство которого обошлось почти в 2 миллиарда злотых (420 миллионов долларов), пересекает Вислинскую косу к востоку от Гданьска, позволяя судам плавать из Балтийского моря и Гданьского залива в Эльблонг и более мелкие порты лагуны без получения разрешения на проезд. Это также сокращает путь от Балтики до Эльблонга примерно на 100 километров.

Однако грузовые суда не могут использовать проход, пока подход к порту Эльблонг не будет углублен до 5 метров.

Ожидается, что работа будет стоить 100 миллионов злотых (21 миллион долларов), что является источником разногласий между национальным правительством и городскими властями.