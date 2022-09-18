«Николаевоблтеплоэнерго» начало заполнять водой систему отопления – она имеет зеленую окраску

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщило о начале заполнения систем отопления водой, имеющей характерную зеленую окраску.

Сообщения предприятия опубликованы в Telegram.

«Уважаемые николаевцы, информируем о начале заполнения теплосетей в городе. Вода, которая будет использоваться для этого, имеет зеленую окраску, чтобы оперативно обнаруживать и устранять утечки на трубопроводах», - говорится в сообщении.

Если вы стали свидетелем утечки воды зеленого оттенка возле теплосетей или где угодно в кране, просим немедленно сообщить аварийно-диспетчерской службе предприятия:

+380512442577

+380958221166 (круглосуточно).

Напомним, ранее директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что для систем отопления будут использовать воду надлежащего качества.