Российский оккупант сравнивает жизнь в захваченном селе с игрой в GTA: «Безнаказанно гонять по улицам»

Российский военный рассказал про мародерство и бардак, который устраивают оккупанты.

Об этом говорится в перехваченном разговоре, опубликованный ГУР.

- Короче, у меня тут *бать скучная жизнь, но когда я ворую какую-нибудь технику - это интересно.

- Это как ты все вывозить собираешься?

- Да залетаю, короче, в брошенные дома, вскрываю гараж мотоцикл, пытаюсь как-то завести, если завожу - угоняю.

- А зачем ты это делаешь?

- Ну потому что во-первых надо как-то транспорт искоренять, потому что мирные могут ехать к своим по тихой и передавать че происходит в деревне, потому что здесь процентов 20 населения в деревне - мирные жители, остальные все мы. А во-вторых просто прикольно, еб*ть. Безнаказанно гонять по улицам, учится водить всякую х*йню, играть в GTA,стрелять там по курам. На машине разъ*бался недавно, вчера на скутере, нормально.