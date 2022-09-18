В украинских Карпатах выпал первый снег этой осени

Утром 18 сентября на горе Поп Иван в Карпатах выпал первый снег этой осени.

Об этом сообщил в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«18.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С», – говорится в сообщении.

Еще вчера гору окутал туман и шел дождь.

Поп Иван – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020.5 м. Расположен на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, в Антарктиде зафиксировали самую теплую зиму.